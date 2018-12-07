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Ближайшие мастер-классы

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Планируете организовать незабываемое мероприятие в Москве? EventyOn — надежный организатор event'ов под ключ! Широкий спектр услуг для проведения ивентов: от детских праздников до корпоративных мероприятий. Доверьте нам организацию события, чтобы провести праздничный день без хлопот.

Устроим праздник для всех!

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Кулинарный мастер-класс (18+)
Кулинарный мастер-класс как тимбилдинг. Учим готовить, веселимся, играем. Открываем кухни мира. Поэтому нас называют кулинарным Диснейлендом
Кулинарный мастер-класс (18+)Посмотреть
Коктейльный баттл (18+)
Новый формат
Погрузимся в барное искусство, приготовив классические коктейли и создавая уникальные авторские напитки для дегустации.
Коктейльный баттл (18+)Посмотреть
Корпоратив в стиле Барби (18+)
Хит сезона
Совместим зажигательную тематическую вечеринку, мастер-класс по приготовлению ярких розовых блюд или коктейлей и веселье, которое запомнит каждый гость
Корпоратив в стиле Барби (18+)Посмотреть
Командная игра «Вызов-шоу» (18+)
Новый формат
Командная игра с необычными активностями. Никаких скучных конкурсов, только интересные задания, которые подарят море эмоций.
Командная игра «Вызов-шоу» (18+)Посмотреть
Корпоратив в стиле A La Russe (18+)
Новый формат
Погружение в мир русской культуры и веселья! Выбирайте одну из двух концепций вечеринки: кулинарная или коктейльная. Устроим корпоратив с русским размахом и душой!
Корпоратив в стиле A La Russe (18+)Посмотреть
Корпоратив в стиле Испанская фиеста (18+)
Новый формат
Кулинарный мастер-класс испанской кухни, зажигательный коктейльный мастер-класс или яркая арт-вечеринка? Выбираете одну из трех концепций и окунитесь в мир испанской культуры
Корпоратив в стиле Испанская фиеста (18+)Посмотреть
Коктейльное казино (18+)
Тимбилдинг для команд по мотивам легендарного винного казино. Только теперь нужно вслепую угадать состав коктейлей
Коктейльное казино (18+)Посмотреть
Арт-вечеринка (18+)
Создаём шедевры под руководством профессионального художника. Командная работа над большой картиной или индивидуальная работа каждого
Арт-вечеринка (18+)Посмотреть
Флюид арт вечеринка (18+)
Уникальный формат: вы самостоятельно создаете краску для вашей картины, выплёскиваете свои эмоции на холст и в результате получаете интерьерный шедевр.
Флюид арт вечеринка (18+)Посмотреть
Вечер винного казино (18+)
Увлекательная вечеринка, которую запомнит ваша команда: сомелье-ведущий предлагает угадать сорт вина, страну, крепость и год урожая.
Вечер винного казино (18+)Посмотреть
Коктейльная вечеринка (18+)
Это тимбилдинг, в котором готовим классические и необычные коктейли, и даже создаем свои авторские напитки с профессиональными миксологами
Коктейльная вечеринка (18+)Посмотреть
Фабрика вина (18+)
Тимбилдинг, в котором участники создают собственное вино из 4-x моносортов винограда, разрабатывают этикетку и презентуют новый продукт своим соперникам
Фабрика вина (18+)Посмотреть
Квиз. Командная игра (18+)
Квиз – это интеллектуально-развлекательная игра, которая сочетает в себе форматы знаменитых телешоу «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?», «Брейн-ринг»
Квиз. Командная игра (18+)Посмотреть
Корпоратив "Пой, танцуй, люби" (18+)
Это настоящая караоке-вечеринка для компаний, которые готовы зажигать! Вас ждет легендарная игра "Угадай мелодию» и танцевальный баттл
Корпоратив "Пой, танцуй, люби" (18+)Посмотреть
Кулинарный мастер-класс (18+)
Самая вкусная вечеринка, на которой мы готовим праздничный ужин под руководством шеф-повара
Кулинарный мастер-класс (18+)Посмотреть
Вечеринка в стиле Барби (18+)
Хит сезона
Совместим зажигательную тематическую вечеринку, мастер-класс по приготовлению ярких розовых блюд или коктейлей, а также веселье, которое запомнит каждый гость
Вечеринка в стиле Барби (18+)Посмотреть
Арт-вечеринка (18+)
Напишем картину вместе с художником. Вечеринка для творческих личностей. Каждый участник заберет картину домой.
Арт-вечеринка (18+)Посмотреть
Командная игра «Вызов-шоу» (18+)
Новый формат
Командная игра с необычными активностями. Никаких скучных конкурсов, только интересные задания, которые подарят море эмоций. Все гости будут активно участвовать и веселиться вместе
Командная игра «Вызов-шоу» (18+)Посмотреть
Вечеринка в стиле A La Russe (18+)
Новый формат
Устроим вечеринку с русским размахом! Выбирайте кулинарную или коктейльную концепцию и погружайтесь в атмосферу русской культуры.
Вечеринка в стиле A La Russe (18+)Посмотреть
Испанская фиеста (18+)
Новый формат
Три ярких формата для незабываемой вечеринки в испанском стиле. Жизнерадостная музыка Фламенко, яркие наряды, ароматы свежеприготовленных блюд и фруктовые ноты Сангрии
Испанская фиеста (18+)Посмотреть
Итальянская вечеринка «Под солнцем Тосканы» (18+)
Новый формат
Устроим путешествие по вкусам и ароматам Италии в атмосфере стильной загородной дачи.
Итальянская вечеринка «Под солнцем Тосканы» (18+)Посмотреть
Коктейльное казино (18+)
Вечеринка для компаний авантюристов по мотивам легендарного винного казино. Только теперь нужно вслепую угадать состав коктейлей
Коктейльное казино (18+)Посмотреть
Восточная вечеринка (18+)
Новый формат
Красота загадочного Востока в двух новых форматах. Гадание на кофейной гуще, танец живота и плетение ловца снов помогут создать сказочную атмосферу.
Восточная вечеринка (18+)Посмотреть
Флюид арт-вечеринка (18+)
Мастер-класс по экспериментальной живописи в технике флюид-арт
Флюид арт-вечеринка (18+)Посмотреть
Коктейльная вечеринка (18+)
Вечеринка, на которой мы готовим классические и необычные коктейли, и даже создаем свои авторские напитки с профессиональными миксологами
Коктейльная вечеринка (18+)Посмотреть
Вечер винного казино (18+)
Вечер, где сочетается дух Лас-Вегаса и мир благородных вин. Формат понравится любителям вина, а знатоки поборются за победу
Вечер винного казино (18+)Посмотреть
Квиз. Командная игра (18+)
Квиз – это интеллектуально-развлекательная игра, которая сочетает в себе форматы знаменитых телешоу «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?», «Брейн-ринг»
Квиз. Командная игра (18+)Посмотреть
Пой, танцуй, люби (18+)
Это настоящая караоке-вечеринка для компаний, которые готовы зажигать! Вас ждет легендарная игра "Угадай мелодию» и танцевальный баттл
Пой, танцуй, люби (18+)Посмотреть
Фабрика вина (18+)
Вечеринка, на которой участники создают собственное вино из 4-x моносортов винограда, разрабатывают этикетку и презентуют новый продукт своим соперникам
Фабрика вина (18+)Посмотреть
Тимбилдинг для активных (18+)
Совместить командообразующие активности и барбекю меню от шеф-повара на свежем воздухе! Это ли не лучшая программа для летнего тимбилдинга?
Тимбилдинг для активных (18+)Посмотреть
Пивное казино (18+)
Увлекательная активность, сочетающая дегустацию пива и игру. Попробуйте свои силы, угадывая происхождение, стиль приготовления или даже марку
Пивное казино (18+)Посмотреть
Пивное казино (18+)
Увлекательная активность, сочетающая дегустацию пива и игру. Попробуйте свои силы, угадывая происхождение, стиль приготовления или даже марку
Пивное казино (18+)Посмотреть
Кулинарный праздник для детей: от 4 до 8 лет
Настоящий кулинарный челлендж для детей с приготовлением блюд, шоу-программой и другими дополнениями
Кулинарный праздник для детей: от 4 до 8 летПосмотреть
Праздничный банкет (18+)
Новый формат
Формат, который объединяет вкусный гастрономический ужин, захватывающую шоу-программу и возможность неформального общения
Праздничный банкет (18+)Посмотреть
Бизнес-мероприятия (18+)
Организуем конференцию, презентацию или любое другое бизнес-мероприятие, которое запомнят
Бизнес-мероприятия (18+)Посмотреть
Аренда студий (18+)
Стильные кулинарные студии с профессиональным оборудованием для съемок, специальных проектов, презентаций и реализации других идей
Аренда студий (18+)Посмотреть
Вечеринка для джуниоров: от 8 до 13 лет
4 варианта вечеринок для детей, которые не сидят на месте: день рождения в формате кулинарной или арт-вечеринки? А может быть микс-программа?
Вечеринка для джуниоров: от 8 до 13 летПосмотреть
Вечеринка для тинейджеров: от 13 до 17 лет
4 концепции вечеринки для детей старше 13 лет, когда просто тусить с музыкой и баром им еще рано, а конкурсы с аниматором их уже не интересуют
Вечеринка для тинейджеров: от 13 до 17 летПосмотреть
Деловая игра "Битва идей" (18+)
Новый формат
Команды создают инновационную идею нового продукта, применяя искусственный интеллект, а затем представляют его жюри, объединяя стратегию и творчество
Деловая игра "Битва идей" (18+)Посмотреть
Коктейльный баттл (18+)
Новый формат
Окунемся в барное искусство и почувствуем себя настоящими бартендерами: приготовим классические бестселлеры, а еще создадим свои уникальные авторские коктейли для дегустации
Коктейльный баттл (18+)Посмотреть
Кулинарные вечеринки в стиле Барби для детей 4-8 лет
Кулинарные вечеринки в стиле Барби для детей 4-8 летПосмотреть
Итальянский корпоратив «Под солнцем Тосканы» (18+)
Новый формат
Устроим путешествие по вкусам и ароматам Италии в атмосфере стильной загородной дачи.
Итальянский корпоратив «Под солнцем Тосканы» (18+)Посмотреть
Кулинарные вечеринки в стиле Гарри Поттера для детей 7-11 лет
Кулинарные вечеринки в стиле Гарри Поттера для детей 7-11 летПосмотреть
Тематические вечеринки в стиле Хоррор для детей 7-11 лет
Тематические вечеринки в стиле Хоррор для детей 7-11 летПосмотреть
Тематические вечеринки в стиле Барби для детей 8-13 лет
Тематические вечеринки в стиле Барби для детей 8-13 летПосмотреть
Тематические вечеринки в стиле Барби для тинейджеров 13-17 лет
Тематические вечеринки в стиле Барби для тинейджеров 13-17 летПосмотреть
Программы выпускных от 6 до 17 лет
Программы выпускных от 6 до 17 летПосмотреть
Корпоратив в стиле Восточной вечеринки (18+)
Новый формат
Красота загадочного Востока в двух новых форматах. Гадание на кофейной гуще, составление карты желаний и плетение ловца снов помогут создать сказочную атмосферу.
Корпоратив в стиле Восточной вечеринки (18+)Посмотреть

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31 300 ивентов
695 000 гостей

с 2012 года
Telegram EventyOn
Журнал об организации мероприятий
Дзен CulinaryOn
Дзен EventyOn
Пресса о нас

Наши форматы

Кулинарные мастер-классы CulinaryOn
Арт-вечеринки PaintOn
Винные игры WineOn
Винный баттл "Фабрика вина"
Коктейльные мастер-классы
Квизы и командные игры PartyOn
Музыкальные и караоке-вечеринки
Активные тимбилдинги на природе
Тематические вечеринки

Уютные и стильные студии

Для незабываемых летних вечеринок с грилем и коктейлями

Golden Gate
Терраса на 27 этаже
Лофт на Мясницкой
ВЭБ Центр
Кунцево Плаза
Терраса на 9 этаже

Дополнительные активности и игры

Игры
Дегустации
Мастер-классы
Шоу
Винное и виски казино (18+)
Играем в увлекательную игру - дегустацию, в которой гости «вслепую» дегустируют вино и угадывают страну, год и крепость
Винное и виски казино (18+)Посмотреть
Коктейльный мастер-класс (18+)
Научимся смешивать как профессиональные миксологи и создавать уникальные коктейли
Коктейльный мастер-класс (18+)Посмотреть
Шоу с мороженым (18+)
Эффектное шоу, которое точно соберет все лайки в социальных сетях
Шоу с мороженым (18+)Посмотреть
Пивное казино (18 +)
Пивное казино - увлекательная активность, сочетающая в себе дегустацию пива и игру
Пивное казино (18 +)Посмотреть
Караоке & DJ (18+)
Позвольте нашему DJ сделать вашу вечеринку жарче
Караоке & DJ (18+)Посмотреть
Угадай мелодию (18+)
Бросьте вызов своей команде в непревзойденной музыкальной викторине
Угадай мелодию (18+)Посмотреть
Игра 100 к 1 (18+)
Игра 100к1 - это наша версия командного соревнования, на базе самых ярких и топовых телешоу. Мы создали свой микс-челленджей для отрыва на любом формате вечеринок
Игра 100 к 1 (18+)Посмотреть
Квиз (18+)
Интеллектуальный вызов для вашей компании. Отвечайте на интересные вопросы, зарабатывайте очки и побеждайте
Квиз (18+)Посмотреть
Мафия (18+)
Старая добрая мафия с профессиональным ведущим, картами и масками. Для любителей психологических игр
Мафия (18+)Посмотреть
2 в 1: Сорбеты с алкоголем + азотное шоу (18+)
Сорбеты по рецептуре любимых коктейлей и крио-шоу для эффектного завершения вечеринки
2 в 1: Сорбеты с алкоголем + азотное шоу (18+)Посмотреть
Мастер класс по изготовлению свечей (18+)
Создадим фигурные свечи из натурального соевого воска, которые станут стильным элементом любого пространства
Мастер класс по изготовлению свечей (18+)Посмотреть
Винная дегустация (18+)
Раскройте вкус и аромат превосходных вин, отобранных нашим сомелье
Винная дегустация (18+)Посмотреть
Трафарет-шоу (18+)
Мастер-класс по нанесению изображения, надписи или логотипа на ткань через трафарет
Трафарет-шоу (18+)Посмотреть
Коктейльное казино (18+)
Игра для команд по мотивам легендарного винного казино. Только теперь нужно вслепую угадать состав коктейлей
Коктейльное казино (18+)Посмотреть
Мастер-класс по приготовлению настоек (18+)
Узнаем историю настоек, лучшие сочетания ингредиентов, сроки настаивания и другие хитрости
Мастер-класс по приготовлению настоек (18+)Посмотреть
Наша команда ждёт вас!

Наша команда ждёт вас!

Мы в EventyOn учим людей получать удовольствие, делая простые вещи вместе. И, конечно же, сами обожаем такую работу. Посмотрите, как наши шеф-повара не только отлично готовят, но и поют, танцую и просто прекрасно проводят время с гостями.

Почему выбирают EventyOn

Международный бренд

Международный бренд

Студии открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Бухаресте. И мероприятия по всему миру в онлайн-формате
Студии в центре

Студии в центре

Стильные студии с открытой террасой (м. Баррикадная, м. Римская, м. Молодёжная, м. Тургеневская). Вместим до 350 человек. А также выездные мероприятия (18+)
Всегда интересно

Всегда интересно

20+ ярких форматов на любой вкус. Организация мероприятий "под ключ" (18+). Каждый праздник пройдет по-новому
Оценка гостей – 9.8 из 10

Оценка гостей – 9.8 из 10

К нам хочется вернуться! Гости в восторге от наших мероприятий. За новыми впечатлениями – только к нам
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1 000 отзывов от гостей, которые уже побывали на наших мероприятиях

Ещё больше отзывов вы можете найти на Яндекс Картах
Всё оооочень понравилось!!!!!! Организация на высоте! Персонал работает как часы, повар Сергей большой молодец, мастер своего дела. Прекрасно чувствует атмосферу, где надо подскажет, где надо поможет, где надо пошутит!!! Блюда получались очень вкусные. Сильно рекомендую к посещению сего заведения!!
 

Как заказать мероприятие

01
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С вами свяжется персональный менеджер, который поможет выбрать программу и подготовить идеальное мероприятие. Наша команда – профессионалы в проведении мероприятий
02
Выбрать формат
Все форматы уникальны. Выбирайте наиболее подходящий задачам мероприятия или праздника, количеству гостей и площадке. Мы не агентство – лишних комиссий не будет
03
Выбрать меню
На кулинарном мастер-классе вы будете готовить, а на других вечеринках вас будут угощать шеф-повар и бармены из EventyOn. Организацию фуршета также берём на себя
04
Разнообразить мероприятие
В нашей коллекции много игр и шоу для любых команд. Фотограф и оператор, чтобы мероприятие запомнилось. Организация мероприятия – с нами это легко!

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Вечеринка в студии
Выездное мероприятие
Детский праздник в студии
Аренда
Минимальная цена
от 80 000 руб. (дневные), от 90 000 руб. (вечерние), кроме мероприятий в декабре
Стоимость зависит от даты и количества гостей. Подробнее уточняйте у менеджера
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Как нас найти?

Студия м. Баррикадная
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Лофт на Мясницкой
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Студия м. Молодёжная
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Студия м. Римская
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Какие мероприятия проводят в EventyOn?

EventyOn (ИвентиОн) — пространство для креативных мероприятий и мастер-классов в Москве. Организуем незабываемые дни рождения, семейные праздники и корпоративные мероприятия. Мы подготовим для вас настоящую вечеринку с индивидуальной программой и меню. Выберите формат и количество гостей — а организацию оставьте нам.

Ищете место для проведения мероприятий в Москве — посмотрите наши площадки. Удобные и стильные локации в центре города. Cтудия с панорамным видом на Москву располагается в пентхаусе на бульваре Энтузиастов, в 3 минутах от метро Римская. В 2021 году мы открыли новую стильную студию в Кунцево Плаза. А в сентябре 2022 появилась еще одна новая локация — просторный 2-х этажный лофт с открытой террасой в самом сердце Москвы. Пространство располагается на Мясницкой улице рядом со станциями метро Тургеневская и Чистые пруды. Выезжаем и на другие площадки: лофты, парки, пароходы или прямо к вам в офис.

Мы также занимаемся организацией мероприятий (18+) для команд, которые работают удаленно. Эффективный и интересный онлайн-тимбилдинг — это к нам. 

Если вы хотите объединить большую компанию людей с разными интересами, развлечь детей и подростков, закажите мероприятие в EventyOn. Выбирайте подходящий формат:

  • кулинарные мастер-классы;
  • арт-вечеринки с художником;
  • квизы и игры для компании;
  • винные дегустации;
  • музыкальные вечеринки с караоке и танцевальными батлами;
  • тематические вечеринки.

Как видите, наши форматы будут интересны абсолютно разным компаниям и людям. На праздниках в EventyOn всегда весело и вкусно! Предпочитаете интеллектуальные развлечения? Добро пожаловать на квиз. Хотите максимально проявить свою творческую натуру? Флюид или арт-вечеринка придётся вам по вкусу. Любите или хотите научиться готовить блюда как шеф-повар лучшего ресторана? Кулинарный мастер-класс — то, что нужно. У нас будет весело как пьющим, так и непьющим компаниям всех возрастов.

От того, насколько качественно проведена организация события (18+), зависит очень многое. К примеру, если это корпоратив: спокойствие руководителя, уверенность ответственного лица (чаще это HR) и, что немаловажно — настроение сотрудников. Или юбилей — тот день, который хочется запомнить надолго и имениннику, и его друзьям и родным. Именно от грамотной организации события зависит, что останется в памяти участников.

Мы в EventyOn специализируемся на организации незабываемых частных ивентов, корпоративных мероприятий, деловых мероприятий и проведении корпоративных праздников. Предлагаем профессиональную организацию любого формата: от небольших корпоративов до масштабных праздников.

Мы также полностью возьмем на себя организацию праздников, посвященных юбилею вашей компании и любым другим значимым для вас событиям. Наши специалисты разработают развлекательную программу, учитывая все ваши пожелания и требования. Устроить тематическую вечеринку или разработать уникальный сценарий для свадьбы? — Наш опыт позволяет организовать и провести любой ивент на высшем уровне.

Мы знаем, как важно, чтобы всё прошло гладко. Наша команда проводит более 6 000 мероприятий в год. Организация праздников — наша работа. Поэтому мы создаем вечеринку или корпоративную встречу, учитывая максимум нюансов — от оформления студии до отдельных блюд в меню. Вам ни о чем не нужно будет беспокоиться!

Наши сотрудники - команда профессионалов, обладающих огромным опытом в проведении свадеб, корпоративных вечеров и создании уникальных концепций для любого уровня мероприятий. 

Мы берем на себя все этапы подготовки: от подбора площадок до разработки развлекательных программ. Пожелания каждого клиента для нас - ключ к созданию незабываемого праздника. Наши креативные концепции и оригинальные сценарии гарантируют яркие впечатления и массу положительных эмоций.

Обращаясь в EventyOn, вы можете быть уверены, что ваше корпоративное мероприятие, деловой вечер, день рождения или свадьба пройдут на высшем уровне. Мы гарантируем качественное проведение праздников и конференций, организацию новогодних, спортивных и деловых мероприятий любой сложности.

Как заказать проведение праздника? Все, что нужно — обсудить формат мероприятия с менеджером. А организацией займёмся мы.

Также вы можете посетить наши регулярные мастер-классы. Подобрать подходящее мероприятие и забронировать место можете в разделе «Расписание (18+)». Ждём вас!

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<small>Бранч в большом городе</small>
21 сентября в 12:00 в Новинском

Бранч в большом городе

В большом городе есть время не только для суеты, но и для неспешного бранча.

В меню — хашбраун, лосось и безлимитное игристое. 

Начнем день правильно с EventyOn!

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