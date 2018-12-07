Планируете организовать незабываемое мероприятие в Москве? EventyOn — надежный организатор event'ов под ключ! Широкий спектр услуг для проведения ивентов: от детских праздников до корпоративных мероприятий. Доверьте нам организацию события, чтобы провести праздничный день без хлопот.
Ближайшие мастер-классыещё 100+ мастер-классов →
- Безлимитные безалкогольные напитки
- Домашний хашбраун с гуакамоле
- Блин с лососем и сыром камамбер под голландским соусом
- Домашние сырники с ягодным соусом
- Безлимитное игристое
Устроим праздник для всех!
Новый год ближе, чем кажется 🎄
Забронируйте корпоратив на лучших условиях!
31 300 ивентов
695 000 гостей
Наши форматы
Уютные и стильные студии
Для незабываемых летних вечеринок с грилем и коктейлями
Дополнительные активности и игры
Наша команда ждёт вас!
Мы в EventyOn учим людей получать удовольствие, делая простые вещи вместе. И, конечно же, сами обожаем такую работу. Посмотрите, как наши шеф-повара не только отлично готовят, но и поют, танцую и просто прекрасно проводят время с гостями.
Почему выбирают EventyOn
Международный бренд
Студии в центре
Всегда интересно
Оценка гостей – 9.8 из 10
Подарочные сертификаты
Дарите мастер-классы тем, кого любите
1 000 отзывов от гостей, которые уже побывали на наших мероприятиях
Как заказать мероприятие
От чего зависит стоимость мероприятия
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Какие мероприятия проводят в EventyOn?
EventyOn (ИвентиОн) — пространство для креативных мероприятий и мастер-классов в Москве. Организуем незабываемые дни рождения, семейные праздники и корпоративные мероприятия. Мы подготовим для вас настоящую вечеринку с индивидуальной программой и меню. Выберите формат и количество гостей — а организацию оставьте нам.
Ищете место для проведения мероприятий в Москве — посмотрите наши площадки. Удобные и стильные локации в центре города. Cтудия с панорамным видом на Москву располагается в пентхаусе на бульваре Энтузиастов, в 3 минутах от метро Римская. В 2021 году мы открыли новую стильную студию в Кунцево Плаза. А в сентябре 2022 появилась еще одна новая локация — просторный 2-х этажный лофт с открытой террасой в самом сердце Москвы. Пространство располагается на Мясницкой улице рядом со станциями метро Тургеневская и Чистые пруды. Выезжаем и на другие площадки: лофты, парки, пароходы или прямо к вам в офис.
Мы также занимаемся организацией мероприятий (18+) для команд, которые работают удаленно. Эффективный и интересный онлайн-тимбилдинг — это к нам.
Если вы хотите объединить большую компанию людей с разными интересами, развлечь детей и подростков, закажите мероприятие в EventyOn. Выбирайте подходящий формат:
- кулинарные мастер-классы;
- арт-вечеринки с художником;
- квизы и игры для компании;
- винные дегустации;
- музыкальные вечеринки с караоке и танцевальными батлами;
- тематические вечеринки.
Как видите, наши форматы будут интересны абсолютно разным компаниям и людям. На праздниках в EventyOn всегда весело и вкусно! Предпочитаете интеллектуальные развлечения? Добро пожаловать на квиз. Хотите максимально проявить свою творческую натуру? Флюид или арт-вечеринка придётся вам по вкусу. Любите или хотите научиться готовить блюда как шеф-повар лучшего ресторана? Кулинарный мастер-класс — то, что нужно. У нас будет весело как пьющим, так и непьющим компаниям всех возрастов.
От того, насколько качественно проведена организация события (18+), зависит очень многое. К примеру, если это корпоратив: спокойствие руководителя, уверенность ответственного лица (чаще это HR) и, что немаловажно — настроение сотрудников. Или юбилей — тот день, который хочется запомнить надолго и имениннику, и его друзьям и родным. Именно от грамотной организации события зависит, что останется в памяти участников.
Мы в EventyOn специализируемся на организации незабываемых частных ивентов, корпоративных мероприятий, деловых мероприятий и проведении корпоративных праздников. Предлагаем профессиональную организацию любого формата: от небольших корпоративов до масштабных праздников.
Мы также полностью возьмем на себя организацию праздников, посвященных юбилею вашей компании и любым другим значимым для вас событиям. Наши специалисты разработают развлекательную программу, учитывая все ваши пожелания и требования. Устроить тематическую вечеринку или разработать уникальный сценарий для свадьбы? — Наш опыт позволяет организовать и провести любой ивент на высшем уровне.
Мы знаем, как важно, чтобы всё прошло гладко. Наша команда проводит более 6 000 мероприятий в год. Организация праздников — наша работа. Поэтому мы создаем вечеринку или корпоративную встречу, учитывая максимум нюансов — от оформления студии до отдельных блюд в меню. Вам ни о чем не нужно будет беспокоиться!
Наши сотрудники - команда профессионалов, обладающих огромным опытом в проведении свадеб, корпоративных вечеров и создании уникальных концепций для любого уровня мероприятий.
Мы берем на себя все этапы подготовки: от подбора площадок до разработки развлекательных программ. Пожелания каждого клиента для нас - ключ к созданию незабываемого праздника. Наши креативные концепции и оригинальные сценарии гарантируют яркие впечатления и массу положительных эмоций.
Обращаясь в EventyOn, вы можете быть уверены, что ваше корпоративное мероприятие, деловой вечер, день рождения или свадьба пройдут на высшем уровне. Мы гарантируем качественное проведение праздников и конференций, организацию новогодних, спортивных и деловых мероприятий любой сложности.
Как заказать проведение праздника? Все, что нужно — обсудить формат мероприятия с менеджером. А организацией займёмся мы.
Также вы можете посетить наши регулярные мастер-классы. Подобрать подходящее мероприятие и забронировать место можете в разделе «Расписание (18+)». Ждём вас!
Бранч в большом городе
В большом городе есть время не только для суеты, но и для неспешного бранча.
В меню — хашбраун, лосось и безлимитное игристое.
Начнем день правильно с EventyOn!