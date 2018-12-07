Какие мероприятия проводят в EventyOn?

EventyOn (ИвентиОн) — пространство для креативных мероприятий и мастер-классов в Москве. Организуем незабываемые дни рождения, семейные праздники и корпоративные мероприятия. Мы подготовим для вас настоящую вечеринку с индивидуальной программой и меню. Выберите формат и количество гостей — а организацию оставьте нам.

Ищете место для проведения мероприятий в Москве — посмотрите наши площадки. Удобные и стильные локации в центре города. Cтудия с панорамным видом на Москву располагается в пентхаусе на бульваре Энтузиастов, в 3 минутах от метро Римская. В 2021 году мы открыли новую стильную студию в Кунцево Плаза. А в сентябре 2022 появилась еще одна новая локация — просторный 2-х этажный лофт с открытой террасой в самом сердце Москвы. Пространство располагается на Мясницкой улице рядом со станциями метро Тургеневская и Чистые пруды. Выезжаем и на другие площадки: лофты, парки, пароходы или прямо к вам в офис.

Мы также занимаемся организацией мероприятий (18+) для команд, которые работают удаленно. Эффективный и интересный онлайн-тимбилдинг — это к нам.

Если вы хотите объединить большую компанию людей с разными интересами, развлечь детей и подростков, закажите мероприятие в EventyOn. Выбирайте подходящий формат:

кулинарные мастер-классы;

арт-вечеринки с художником;

квизы и игры для компании;

винные дегустации;

музыкальные вечеринки с караоке и танцевальными батлами;

тематические вечеринки.

Как видите, наши форматы будут интересны абсолютно разным компаниям и людям. На праздниках в EventyOn всегда весело и вкусно! Предпочитаете интеллектуальные развлечения? Добро пожаловать на квиз. Хотите максимально проявить свою творческую натуру? Флюид или арт-вечеринка придётся вам по вкусу. Любите или хотите научиться готовить блюда как шеф-повар лучшего ресторана? Кулинарный мастер-класс — то, что нужно. У нас будет весело как пьющим, так и непьющим компаниям всех возрастов.

От того, насколько качественно проведена организация события (18+), зависит очень многое. К примеру, если это корпоратив: спокойствие руководителя, уверенность ответственного лица (чаще это HR) и, что немаловажно — настроение сотрудников. Или юбилей — тот день, который хочется запомнить надолго и имениннику, и его друзьям и родным. Именно от грамотной организации события зависит, что останется в памяти участников.

Мы в EventyOn специализируемся на организации незабываемых частных ивентов, корпоративных мероприятий, деловых мероприятий и проведении корпоративных праздников. Предлагаем профессиональную организацию любого формата: от небольших корпоративов до масштабных праздников.

Мы также полностью возьмем на себя организацию праздников, посвященных юбилею вашей компании и любым другим значимым для вас событиям. Наши специалисты разработают развлекательную программу, учитывая все ваши пожелания и требования. Устроить тематическую вечеринку или разработать уникальный сценарий для свадьбы? — Наш опыт позволяет организовать и провести любой ивент на высшем уровне.

Мы знаем, как важно, чтобы всё прошло гладко. Наша команда проводит более 6 000 мероприятий в год. Организация праздников — наша работа. Поэтому мы создаем вечеринку или корпоративную встречу, учитывая максимум нюансов — от оформления студии до отдельных блюд в меню. Вам ни о чем не нужно будет беспокоиться!

Наши сотрудники - команда профессионалов, обладающих огромным опытом в проведении свадеб, корпоративных вечеров и создании уникальных концепций для любого уровня мероприятий.

Мы берем на себя все этапы подготовки: от подбора площадок до разработки развлекательных программ. Пожелания каждого клиента для нас - ключ к созданию незабываемого праздника. Наши креативные концепции и оригинальные сценарии гарантируют яркие впечатления и массу положительных эмоций.

Обращаясь в EventyOn, вы можете быть уверены, что ваше корпоративное мероприятие, деловой вечер, день рождения или свадьба пройдут на высшем уровне. Мы гарантируем качественное проведение праздников и конференций, организацию новогодних, спортивных и деловых мероприятий любой сложности.

Как заказать проведение праздника? Все, что нужно — обсудить формат мероприятия с менеджером. А организацией займёмся мы.

Также вы можете посетить наши регулярные мастер-классы. Подобрать подходящее мероприятие и забронировать место можете в разделе «Расписание (18+)». Ждём вас!